Гематолог перечислил основные причины низкого уровня железа

https://static.news.ru/photo/d405ec24-5802-11eb-ad50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Низкие показатели железа в организме возникают из-за гастрита, хронического геморроя, опухолей, длительных диет или веганства, заявил врач-гематолог Сергей Захаров.

У человека, например, есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Гастрит, который привёл к эрозии в желудке. Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря, — отметил Захаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, на показатели железа также влияют веганство и длительные диеты. В этом случае человек не восполняет необходимые вещества.

При этом врач подчеркнул, что дефицит железа нельзя вылечить самостоятельно. Для этого необходимо обратиться к специалисту.

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Так, по его словам, многие при обморожении решают растираться снегом. Это в корне неправильно, так как возникают высокие шансы повредить поверхностные слои кожи.