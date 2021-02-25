Гастроэнтеролог развеяла один из мифов об опасности жвачки

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская опровергла один из мифов про жвачку и рассказала, как правильно её использовать.
Так, по её словам, не стоит бояться проглотить жвачку, так как её компоненты не перевариваются в желудочно-кишечном тракте и спокойно выходят естественным путём.
Однако не стоит жевать её больше десяти минут. В противном случае можно навредить пломбам и спровоцировать обострение хронических болезней ЖКТ. Кроме того, может произойти перенапряжение жевательных мышц, что вызывает асимметрию лица и головную боль.
Также Будаковская отметила, что употребление жвачки для устранения запаха изо рта является самообманом: часто такая проблема указывает на различные заболевания, в том числе пародонтоз, стоматит и хеликобактерную инфекцию желудка.
Это очень опасно, потому что может развиваться вплоть до язвы желудка, — цитирует врача «Москва 24».
Как писал NEWS.ru, заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта МГМСУ им. Евдокимова Григорий Воложин считает, что использование жевательной резинки в течение 10 минут после еды не вредит организму и даже приносит пользу.