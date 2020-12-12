Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о несовместимости продуктов

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Многие уверены, что определённые продукты, такие как молоко и солёные огурцы, нельзя сочетать друг с другом, чтобы избежать кишечного расстройства. Так ли это, объяснил кандидат медицинских наук, врач — гастроэнтеролог и терапевт Константин Спахов.

По словам врача, есть селёдку или солёные огурцы и запивать это молоком, может быть, не очень вкусно, но и не вредно. На Западе суп из сельди на молоке даже называют «русским». Однако мнение о несовместимости таких продуктов настолько прочно укоренилось в сознании, что у некоторых эти блюда действительно могут вызвать боли в животе и рвотный рефлекс, но причина этого — «в голове, а не в желудке», передаёт «АиФ».

Мясо с картофелем или макаронами, действительно, не очень полезны из-за своей калорийности, но не «бродят» в кишечнике, как некоторые считают.

Это чушь. Средняя кислотность (рН) в желудке от 1 до 2. Это настолько кислая среда, что брожение и гниение здесь невозможны. В желудке практически стерильно, тут выживает только бактерия хеликобактер пилори, вызывающая язвенную болезнь. Гниение белков и брожение углеводов могут быть только при серьёзном атрофическом гастрите, когда выработка кислоты очень сильно снижена, — объяснил специалист.

Другой миф гласит, что кислота, содержащаяся в помидорах, не даёт усвоиться полезным веществам из картофеля или спагетти, а крахмал — полезным веществам из помидоров. Гастроэнтеролог опроверг эту информацию, подчеркнув, что организм вырабатывает ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов одновременно.

Очень часто читаю, что нельзя делать салат из помидоров с огурцами. Якобы в последних есть фермент аскорбиназа, разрушающий витамин С в томатах — а в салате именно это и происходит. Всё не так! Если помидоры и огурцы превратить миксером в жидкое месиво и надолго оставить, то так и случится. В салате же масштабы этой биохимической реакции ничтожны, ведь контакт фермента с витамином возможен только на поверхности долек, — добавил врач.

И наконец, Спахов не согласился с тем, что употребляя пиво нельзя стать алкоголиком, так как его много якобы не выпьешь из-за небольшого объёма желудка.

Твёрдая пища задерживается в желудке дольше, проходя достаточно жёсткую обработку под воздействием кислоты и многократно перемешиваясь. А жидкости, в том числе и пиво, покидают его достаточно быстро и порциями, не накапливаясь. Так что эти размышления далеки от истины, и пива можно выпить больше двух литров. Тем более что у многих людей объём желудка может достигать четырёх литров, — резюмировал медик.

Как писал NEWS.ru, гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, что подавляющее большинство традиционных блюд новогоднего стола являются вредными для организма из-за содержащегося в них майонеза. Она заметила, что с этой точки зрения не является полезным, например, традиционный салат оливье. Блюда с майонезом она назвала в целом «достаточно тяжёлыми, сложными и вредными».