Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя носить джинсы с высокой талией

https://static.news.ru/photo/541bb36c-f7c3-11ea-a56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pezibear /pixabay.com

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, кому нельзя носить джинсы с высокой талией.

Врач пояснила, что высокая талия может давить на живот и негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Гастрит — это область талии, а высокие джинсы давят на уровне пупка. Если человек ходит, это не сильно влияет на состояние, но как только мы присаживаемся, происходит давление на эту область, внутрибрюшное давление повышается, соответственно идет давление на желудок. Если в этот момент у человека обострение гастрита, то боли могут усиливаться. Если есть рефлюксная болезнь, высокие джинсы противопоказаны: у таких пациентов давление провоцирует сильнейшую изжогу, — процитировали врача на портале радио Sputnik.

Она отметила, что это касается не только брюк с высокой талией, но и любой одежды, которая может давить на область живота, в том числе аксессуары вроде пояса.

При эрозии, язвах и рефлюксах рекомендуется отказаться от тугих ремней и тугой одежды. Корсеты, очень обтягивающие блузки, платья-футляры, у мужчин одежда slim-size не дают пространства для движения живота. Сидеть в такой одежде сложнее, чем ходить, — привели слова врача на портале.

Нурия Дианова добавила, что проблемы с ЖКТ оказывают действие не только на здоровье, но и на внешний вид человека.

Люди, у которых есть заболевания ЖКТ, когда им плохо, чаще всего ходят в балахонистой одежде, типа oversize. Они обычно подавлены, очень отличаются внешним видом, не наряжаются, одежда у них свободная, легкая, не сдавливающая, — пояснила гастроэнтеролог.

Как писал NEWS.ru ранее, гастроэнтеролог Дмитрий Бордин назвал симптомы приближающегося рака кишечника. Он сообщил, что необходимо вовремя проходить обследования и особенно, если у родственников был рак толстой кишки. Он напомнил, что рак толстой кишки входит в пятёрку наиболее злокачественных опухолей наряду с раком желудка.