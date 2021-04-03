Гастроэнтеролог рассказала, когда употребление кофе опасно для здоровья

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Употребление кофе может быть опасным, если не соблюдать простые правила. Об этом напомнила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Никогда мы не пьём такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить, — рассказала доктор в эфире телеканала «Звезда».

По её словам, две чашки в день достаточно, чтобы минимизировать риски для здоровья, ведь кофе может вызвать проблемы с желудком, а также оказать плохое влияние на нервную систему. Гастроэнтеролог напомнила, что следует пить только качественный зерновой кофе.

При употреблении чая нет таких ограничений, этот напиток действует на организм более спокойно, поэтому можно включать в рацион несколько чашек в день.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что кофе нужно употреблять с осторожностью, но резких запретов на объём напитка не существует. По её словам, выпить в день 1-2 чашки кофе может позволить себе каждый человек.

Как писал NEWS.ru, врач терапевт и кардиолог Татьяна Романенко рекомендовала ограничить потребление кофе людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и с сердечно-сосудистыми патологиями.