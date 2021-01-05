Гастроэнтеролог рассказал, при каких видах болей нужно вызывать скорую

https://static.news.ru/photo/f2cb2712-5197-11eb-b240-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время новогодних праздников люди часто страдают от болей в животе. Причиной этого не всегда становится еда. Главный гастроэнтеролог Северо-Западного федерального округа и руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский рассказал, когда проблемы с животом говорят о серьёзном сбое в организме и при каких болях нужно незамедлительно вызывать скорую помощь.

Боль в животе может свидетельствовать о проблемах с желчевыделительной системой, сигнализировать о панкреатите и холецистите. В таком случае нужно обязательно вызывать скорую и оказывать неотложную помощь, отметил доктор. Тревожными симптомами, по его словам, являются нарастающая боль вверху живота, горечь во рту, рвота с желчью или тошнота.

Если человек страдает хроническими заболеваниями, то часто не замечает боли в животе. Её не нужно игнорировать, поскольку это может говорить об ухудшении состояния или даже рецидиве болезни, считает медик.

Наиболее опасными являются ночные боли и возникающие на голодный желудок. Например, человек просыпается от боли среди ночи. Заглушить её он может только с помощью воды, еды или лекарств. В этом случае у человека, скорее всего, обострился гастрит с эрозиями или язвенная болезнь. Если при этом возникает рвота с элементами чёрных вкраплений, нужно немедленно обращаться за помощью, поскольку это может сигнализировать о желудочном кровотечении.

В случае язвенной болезни или при заболеваниях двенадцатиперстной кишки ни в коем случае нельзя терпеть боль или заглушать её лекарствами, важно вызвать медиков, поскольку промедление может быть опасно для жизни, рассказал Барановский Пятому каналу.

Как писал NEWS.ru, боль в области пупка может свидетельствовать о раке тонкой кишки. Среди других симптомов — тошнота и рвота. Человека должны насторожить диарея, вздутие живота или частые запоры. О проблемах со здоровьем может говорить и наличие крови в стуле.