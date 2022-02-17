Гастроэнтеролог рассказал о проблемах с ЖКТ у пациентов с «омикроном»

Пациенты с «омикрон»-штаммом коронавируса могут страдать от диареи, изжоги, вздутия, тошноты и болей в животе, заявил гастроэнтеролог Никита Харлов. При этом он подчеркнул, что указанная симптоматика не всегда напрямую указывает на заражение «омикроном», пишет «Москва 24».

Боли в животе, диарея, изжога. Может быть вздутие, рвота. Но это не специфично. Это может быть не связано с «омикроном». Эти симптомы не указывают прямо на «омикрон». Можно только его подозревать, — пояснил Харлов.

Он также добавил, что симптомы «омикрона» напоминают проявления обычной респираторно-вирусной инфекции. Харлов напомнил, что обычными для нового штамма COVID симптомами являются кашель, боль в горле и лихорадка.

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