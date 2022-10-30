Названы самые опасные последствия любви к фастфуду Гастроэнтеролог Елисеева: злоупотребление фастфудом грозит лишним весом и диабетом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Елисеева рассказала в беседе с NEWS.ru о последствиях злоупотребления фастфудом. По ее словам, подобная пища грозит организму множеством негативных последствий - от лишнего веса до серьезных заболеваний.

Фастфуд только называется «быстрой едой». Это иллюзия, навязанная рекламщиками. На сжигание вредных калорий и «переваривание» не пойми чего, не пойми какого масла, якобы свежего мяса и прочего уходят сутки как минимум, а то и больше. И хорошо, если дело закончится только временным расстройством пищеварения, лишними 100-200 граммами жира на боках или бедрах, — сказала специалист.

Однако последствия могут быть и более серьезными. Например, диабет второго типа из-за «убойных доз простых углеводов в виде сахара».

Врач также обратила внимание на вред для организма ароматизаторов, консервантов и прочей химии, которая применяется в фастфуде.

За один присест человек может «загрузиться» 1200-1500 калориями, а то и больше. Это около половины суточной нормы для взрослого мужчины, среднестатистический человек их не сожжет, если вы не занимаетесь спортом каждый день, не бегаете и не плаваете километров по 5-7 за раз, — отметила Елисеева.

Впрочем, и поклонникам спорта врач посоветовала забыть о фастфуде. Она порекомендовала отдавать предпочтение крупам, овощам, фруктам, отварному мясу, особенно белому (курица, индейка).

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что легко и навсегда избавиться от желания есть фастфуд можно, только сформировав правильные пищевые привычки. Кроме того, учитывая, что вредная еда вызывает настоящую зависимость, необходимо найти ей замену, например, хобби или спорт, отметила специалист.