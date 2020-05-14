Гастроэнтеролог прокомментировал новый симптом COVID-19

https://static.news.ru/photo/071711ba-95f3-11ea-baf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация, что коронавирус связан с серозным перитонитом, не соответствует действительности. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Семён Раппопорт.

Наверное, это какая-то ложная информация, потому что никакого отношения к вирусу перитонит не имеет абсолютно. Перитонит появляется, когда есть воспаление предметное. COVID-19 — воздушная инфекция. Когда серозная оболочка начинает страдать, здесь совсем другое, — отметил эксперт в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Гастроэнтеролог Павел Богомолов также считает, что появление перитонита необычным для клинической картины COVID-19. По его словам, это может быть отражением мощнейшего цитокинового шторма.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи перечислили признаки воспалительного синдрома, которые часто возникают при коронавирусной инфекции. Он похож на болезнь Кавасаки или инфекционно-токсический шок. У больного поднимается высокая температура, которая не снижается на протяжении пяти суток, краснеют глаза и кожа в районе пальцев рук и ног, возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом и увеличиваются шейные лимфатические узлы. Губы становятся сухими и на них появляются трещины.