Гастроэнтеролог призвала не воздерживаться от еды перед Новым годом

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В последний день года стоит придерживаться своего обычного рациона питания. Воздержание от еды вплоть до новогодней ночи может привести к плачевным последствиям. Об этом в разговоре с журналистами сообщила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам доктора, когда человек не ест, у него не происходит сокращение желчного пузыря. То есть на пустой живот желчь не отходит. Она отметила, что у людей нарушается функция органа. Желчь в организме становится густой. А в таком состоянии она не способна справиться с большим количеством пищи, которая будет съедена в новогоднюю ночь. Это может привести к своеобразному коллапсу.

Чрезмерное количество съеденных блюд стимулирует сокращение желчного пузыря, что в совокупности приводит к болевому синдрому. Если же у человека есть ещё камни в почках, то может подняться температура, а также появиться тошнота, рвота и даже желтуха, — сказала доктор в эфире телеканала «Звезда».

Как ранее передавал NEWS.ru, употребление алкоголя делает организм беспомощным перед вирусами. Такое мнение высказали российские наркологи.

По словам нарколога Алексея Лунькова, при употреблении спиртного организм человека получает отравление и тратит усилия не на противодействие инфекциям и бактериям, а на дезинфекцию и вывод токсических веществ. Тело человека он сравнил с государством, которое во время внутренних конфликтов забывает о защите внешних границ.