Гастроэнтеролог предупредила об опасности залежавшейся гречки

Гречневая крупа, которая хранится дольше года, может испортиться и заплесневеть, рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она вспомнила, как при готовке гречки поварам пришлось выбрасывать целый чан крупы из-за плесени, что там завелась, пишет «Слово и Дело».

Я вам расскажу случай из своей практики, когда я была на пищеблоке. Мы готовили гречневую крупу на 300 порций для пациентов клиники. Как положено по технологии, мы её промыли, поставили на огонь в большой чан. Открываем крышку — сильнейший запах плесени. Там были споры, которые не были видны визуально, на запах при вскрытии упаковок тоже не воспринимались, — рассказала Дианова.

Она порекомендовала оценивать запах и внешний вид гречки прежде чем её готовить. Так, например, средний срок годности такой крупы составляет от 8 до 12 месяцев. Гастроэнтеролог подчеркнула, что качественная гречка обладает лёгким ореховым ароматом. Дианова также заявила, что если при готовке гречки чувствуется запах плесени, продукт надо будет выкинуть, иначе могут быть проблемы со здоровьем.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что гречневую крупу можно хранить не более 2 лет. По её словам, после 24 месяцев хранения гречка начинает окисляться, потому как в её составе присутствуют жиры. Употребление такого продукта может привести к проблемам со здоровьем, в частности к сердечным заболеваниям.