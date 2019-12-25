https://static.news.ru/photo/9b72e85e-271f-11ea-bce4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, что фрукты плохо подходят в качестве закуски, потому что они ускоряют процесс наступления опьянения.

По мнению специалиста, богатые глюкозой плоды будут способствовать тому, что в первую очередь организм начнёт перерабатывать сахар, а этанол начнёт действовать.

Если задача быстро опьянеть, то закусывать мандаринами хорошо, они не мешают всасыванию водки. А если задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным или оливье, — цитирует гастроэнтеролога сайт aif.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рекомендует не увлекаться мандаринами в праздники. Предупреждение специалиста касается в первую очередь людей, страдающих аллергией на цитрусовые, и тех, кто вообще склонен к аллергическим реакциям.