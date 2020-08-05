Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя жарить на сале и сливочном масле

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Несмотря на то, что сливочное масло в свежем виде безопасно и не влияет, в разумных количествах, на холестериновый обмен, его не стоит нагревать более чем до 70 градусов, чтобы избежать негативного влияния на здоровье, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания, — предупредила врач.

Некоторые из тех, кто привык использовать для жарки твёрдые жиры, отдают предпочтение свиному салу, но оно, как считает диетолог, — не лучший выбор, так как в нём при нагревании также могут образовываться свободные радикалы, хоть и в меньших количествах, чем в сливочном масле. К тому же при длительном использовании и температурной обработке сала, блюда приобретут высокую калорийность, передаёт радио Sputnik.

При этом отмечается, что сало также не влияет негативно на холестериновый обмен.

Жарить продукты лучше на оливковом масле, потому что это — единственное масло, которое не даёт образования свободных радикалов при высоких температурах, — резюмировала Бережная.

Как писал NEWS.ru ранее, медик рассказала, как правильно питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Это вещество, скапливаясь в сосудах, образует бляшки, которые сужают их для кровотока. В результате развивается воспаление и появляются тромбы.