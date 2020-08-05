Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя жарить на сале и сливочном масле

Несмотря на то, что сливочное масло в свежем виде безопасно и не влияет, в разумных количествах, на холестериновый обмен, его не стоит нагревать более чем до 70 градусов, чтобы избежать негативного влияния на здоровье, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.
При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания, — предупредила врач.
Некоторые из тех, кто привык использовать для жарки твёрдые жиры, отдают предпочтение свиному салу, но оно, как считает диетолог, — не лучший выбор, так как в нём при нагревании также могут образовываться свободные радикалы, хоть и в меньших количествах, чем в сливочном масле. К тому же при длительном использовании и температурной обработке сала, блюда приобретут высокую калорийность,
При этом отмечается, что сало также не влияет негативно на холестериновый обмен.
Жарить продукты лучше на оливковом масле, потому что это — единственное масло, которое не даёт образования свободных радикалов при высоких температурах, — резюмировала Бережная.
Как писал NEWS.ru ранее, медик рассказала, как правильно питаться, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Это вещество, скапливаясь в сосудах, образует бляшки, которые сужают их для кровотока. В результате развивается воспаление и появляются тромбы.
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