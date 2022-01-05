Гастроэнтеролог объяснила, чем пахнут болезни

Гастроэнтеролог Елена Тюльпина заявила, что изменившийся запах тела может сигнализировать о развитии болезни или химическом отравлении. Эксперт отметила, что, если при соблюдении всех правил гигиены от кожи всё равно насыщенно пахнет аммиаком, овечьей шерстью или же и вовсе гнилым мясом, то стоит обратиться к терапевту. Об этом сообщает Пятый канал.

Чаще всего мы сталкиваемся с запахом ацетона от кожи людей, страдающих сахарным диабетом. У людей с патологией почек мы можем ощущать от кожи запах аммиака. Мы можем ощущать от кожи людей запах овечьей шерсти. Это характерно для людей, страдающих заболеваниями надпочечников или заболеваниями гипофиза, — пояснила Тюльпина.

Она добавила, что тело каждого человека обладает своим уникальным запахом. По её словам, запах обусловлен потом, который на поверхности кожи смешивается с микрофлорой на коже человека. Она призвала людей обращать внимание на любые изменения в организме.

Ранее главный врач дома-пансионата РАН Мария Медведева заявила, что для определения деменции неврологи проводят специальные тесты. При этом она отметила, что, если процесс начался, то затормозить его можно с помощью лекарственных средств, но вылечить недуг невозможно.

Эксперт добавила, что признаками деменции могут быть агрессия, неадекватное поведение, психомоторное возбуждение (когда человек может собирать разбирать вещи бесцельно), бред воровства, бред обмана, галлюцинации. Она посоветовала родным больного обращаться к неврологу.