Гастроэнтеролог объяснил, можно ли вакцинироваться при проблемах с ЖКТ

https://static.news.ru/photo/b1faaf96-36b2-11eb-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил главный внештатный специалист-гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, руководитель отдела патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова Дмитрий Бордин.

В интервью РИА Новости Бордин рассказал , что особенно активно обсуждался вопрос, можно ли проходить вакцинацию людям, имеющим воспалительные заболевания кишечника (ВЗК). Однако в результате было достигнуто согласие: в январе вышли международные рекомендации, а вслед за ними в феврале — и Всероссийского общества по изучению воспалительных заболеваний кишечника.

Согласно этим рекомендациям, больные ВЗК, включая тех, кто принимает иммуномодифицрующие препараты, могут безопасно прививаться против COVID-19. При этом активность заболевания не должна влиять на сроки вакцинации.

Отложить прививку, по словам врача, можно только в случае очень тяжёлой атаки заболевания.

Что касается вопроса, какой вакцине отдать предпочтение, Дмитрий Бордин отметил, что больным, получающим иммуносупресивную терапию, следует избегать применения живых ослабленных вакцин и вакцин на основе реплицирующихся вирусных векторов.

В целом любая, какая доступна — такую и делать, — сказал врач.

Ранее стало известно, что Дагестан возглавил список российских регионов с самыми низкими темпами вакцинации от коронавирусной инфекции. В северокавказской республике привилось менее 1% населения. За ним в рейтинге аутсайдеров следуют другие южные регионы, власти которых ещё не начали массовую вакцинацию населения. Об этом писал NEWS>ru.