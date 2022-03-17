Гастроэнтеролог назвала неочевидную причину проблем с желудком

Частое покашливание может свидетельствовать о рефлюксной болезни желудка, заявила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова, передаёт «Москва 24». Она пояснила, что этот симптом появляется из-за забрасывания содержимого пищеварительного органа в вышележащие отделы. Медик перечислила и другие симптомы, указывающие на проблемы с ЖКТ.

Это боли в эпигастрии различной степени интенсивности, которые перестают проходить, становятся ежедневными. Это непроходящее чувство тяжести после еды, отрыжка воздухом либо содержимым желудка. Боли в животе бывают при язвах, гастритах, — сказала Дианова.

Она отметила, что покашливание может быть симптомом не только рефлюксной болезни, но и хронического фарингита. В связи с этим эксперт порекомендовала при наличии такого недомогания обратиться к врачу. По словам Диановой, на заболевания пищеварительного органа может указывать изжога.

Пожилым людям надо обязательно пройти диагностику, чтобы понять, если возникает жжение за грудиной — это инфарктное состояние, стенокардия или же всё-таки патология рефлюкса, недостаточность кардии или проблема с гастритом, — подчеркнула она.

По словам врача, проблемы с желудком могут возникать и по психологическим причинам, в частности из-за повышенной тревожности и стресса. Она пояснила, что такое состояние называется функциональной диспепсией, на него указывает ощущение тяжести в животе.

Ранее врач-онколог Родион Сигал рассказал о ранних симптомах рака. Он отметил, что о развитии онкологии может свидетельствовать лёгкий дискомфорт в верхней части живота, затруднённое прохождение пищи и чувство быстрого насыщения после небольшого количества еды.