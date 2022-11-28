Гастроэнтеролог назвала идеальную температуру пищи Гастроэнтеролог Марченко: регулярно употреблять горячую пищу необязательно

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Вопреки расхожему мнению, регулярно употреблять горячую пищу людям не обязательно. Об этом сообщила в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко. По ее словам, идеальный вариант — еда той же температуры, что и тело человека. Она также отметила, что температура продукта в первую очередь должна зависеть от его состава.

Некоторые продукты в горячем виде имеют другие органолептические свойства и более приемлемы для употребления. Например, жиры не в твердом (холодном), а в размягченном (горячем) виде лучше усваиваются и трансформируются в организме. В холодном виде жирам нужно больше времени, чтобы они пошли в переработку, чтобы началась ферментация, — пояснила врач.

Однако существуют блюда, которые разогревать не нужно. Например, йогурт, который люди часто едят на завтрак. По словам Марченко, это натуральный продукт без явных консервантов и красителей, при этом он имеет баланс белков, жиров и углеводов.

Если у вас нет возможности есть горячий суп каждый день, можно обойтись без него. Самое рациональное — употреблять продукты и блюда как минимум комнатной температуры. Но еще лучше — температуры тела человека, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию, — подчеркнула Марченко.

Кроме того, существуют нарушения здоровья, при которых пациентам запрещено есть горячее. Например, это раздражения слизистой пищевода, рефлюксная болезнь, эрозийно-язвенные поражения желудка и ряд других. При этом в случае воспаления верхних отделов ЖКТ раздражающим фактором могут стать как горячая, так и холодная пища.

Ранее врач — гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова сообщила, что на завтрак не стоит употреблять яйца и сосиски. По ее словам, полезность этих продуктов является «всеобщим заблуждением». Она отметила, что в течение первого часа после пробуждения необходимо выпить хотя бы один стакан воды для «запуска работы желудочно-кишечного тракта». Также, по словам диетолога, в завтрак должны входить сложные углеводы. Это может быть каша, хлеб или фрукты.

В свою очередь врач-диетолог Наталья Круглова сообщила, что чрезмерное употребление хлопьев, в том числе овсяных, чревато дефицитом витамина C, а также железа и кальция. Эксперт добавила: несмотря на содержащиеся в геркулесе витамины B, E и ряд минералов, подобный завтрак лучше дополнять белковыми продуктами, фруктами и овощами.