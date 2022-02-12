Гастроэнтеролог назвал вызывающие запах изо рта болезни
Гастроэнтеролог Каландия: запах изо рта может являться признаком проблем с зубами и пищеварением
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
11:09, 12 февраля 2022
Фото: Steve Smith/moodboard/Global Look Press
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Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия назвал болезни и факторы, которые вызывают неприятный запах изо рта. Его основными причинами являются вредные привычки, заболевания ЖКТ и проблемы с зубами, согласно мнению специалиста. Он пояснил, что зачастую это происходит из-за анаэробных бактерий, попадающих в ротовую полость, пишут «Известия».
Основными причинами неприятного запаха изо рта являются: курение, чрезмерное потребление алкоголя, избыточное потребление продуктов с сильным запахом (лук, чеснок и т.п.), — пояснил медик.
Кроме того, плохо пахнуть изо рта может и из-за стоматологических проблем: кариес, гингивит, пародонтоз, кандидоз полости рта/языка и другие. Кроме того, это может являться признаком ЛОР-заболеваний, таких как тонзиллит и назофарингит, а также проблем с ЖКТ.
Заболевания органов пищеварения (инфекционный эзофагит, хронический гастрит/гастродуоденит, цирроз печени и другие), — добавил медик.
Для профилактики неприятного запаха он посоветовал чистить зубы два раза в день и не забывать о чистке языка. Также после приёмов пищи стоит прополоскать рот. Помимо этого, следует отказаться от фастфуда и обратить внимание на принципы здорового питания.
О том, что запах изо рта может говорить о серьёзных заболеваниях желудка, ранее рассказывала гастроэнтеролог Екатерина Есакова. Специалисты немецкого издания focus.de предупреждают, что запах изо рта также может быть симптомом заболеваний печени, почек, желудка и сигналом о наличии диабета.