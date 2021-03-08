Гастроэнтеролог назвал болезни ЖКТ, при которых COVID-19 особо опасен

https://static.news.ru/photo/64868498-7fd1-11eb-a880-96000091f725_660.jpg Фото: Adam Holesch / CHROMORANGE/Global Look Press

Людям с заболеваниями органов пищеварения, требующими длительного приёма препаратов, снижающих иммунный ответ или подавляющих избыточную кислотность, следует особенно остерегаться коронавируса. Об этом рассказал главный внештатный специалист-гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин.

В интервью РИА Новости врач отметил , что коронавирус способен поражать не только лёгкие, но и другие системы организма. Так, рецепторы, взаимодействующие с вирусом SARS-CoV-2, есть в органах пищеварения, в наибольшей степени — желудке, печени, кишечнике. При этом изначально китайские медики сообщали о 15% больных COVID-19, имеющих гастроинтестинальные проявления: диарею, боли в животе, тошноту и рвоту. У европейских учёных ещё больше случаев подобных проявлений — до половины всех госпитализированных.

По словам Дмитрия Бордина, проявления со стороны органов пищеварения обусловлены тремя факторами: непосредственным поражением коронавирусом, обострением хронических заболеваний на фоне заражения и побочными эффектами лечения лекарственными препаратами, в том числе антибиотиками, противовирусными препаратами и жаропонижающими.

Врач советует очень чётко соблюдать меры гигиены и носить маски, способные защитить от носителей инфекции. Особенно же нужно поостеречься тем, кто принимает ингибитор протонной помпы — препараты, снижающие кислотопродукцию желудка. Они назначаются для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других кислотозависимых заболеваний. У таких пациентов может быть повышен риск заражения коронавирусом.

Дело в том, что в органы пищеварения вирус проникает через желудок. В норме в желудке очень агрессивная среда, необходимая для пищеварения, кроме того, кислота и пепсин убивают бактерии и вирусы, которые попадают в желудок с пищей, это защищает нашу внутреннюю среду от внешней. Препараты, которые снижают кислотопродукцию, эффективность этого барьера снижают, — рассказал Бордин.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что таким пациентам медики всегда советуют соблюдать элементарные меры гигиены, тщательно мыть руки, не есть пищу сомнительного качества.

Ранее NEWS.ru писал, что заболевания органов пищеварения не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса.