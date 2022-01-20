Гастроэнетролог призвала не гасить изжогу при помощи пищевой соды

Пищевая сода может только усугубить изжогу, так как вместо желудочного сока в пищеводе может оказаться состоящая из щёлочи желчь, пояснила гастроэнтеролог Анастасия Гилюк. По словам медика, невозможно подсчитать, сколько кислоты забрасывается в пищевод, пишет «Москва 24».

Соду использовать не очень безопасно, хоть это и старый народный метод. Мы не знаем состав того, что забрасывается в пищевод. Это может быть и желчь. Желчь — это щелочь. Сода — тоже щёлочь. Щёлочь плюс щёлочь может вызвать ещё большее раздражение и воспаление в пищеводе, — уточнил Гилюк.

Она отметила, что если в пищеводе всё-таки желудочная кислота, а не щелочь, пользоваться содой при лечении изжоги всё равно не стоит. Гилюк пояснила: можно принять меньше соды, чем нужно, и тогда она принесёт лишь временное мнимое облегчение.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих людей завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья. По его словам, слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу.