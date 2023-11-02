Функциональная диарея: интервью с экспертом

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Гастроэнтеролог, педиатр, кандидат медицинских наук Айарпи Акопян рассказала об особенностях такого расстройства как функциональная диарея. Как ее распознать, к какому врачу обращаться, и что такое «гарвардская тарелка» рассказываем в нашем материале.

Расскажите, пожалуйста, что такое функциональная диарея? Что может быть причиной?

Это состояние, при котором у пациента разжиженный стул, но при этом нет хронического заболевания, в основе которого лежит повреждение кишечной стенки. Причины появления диареи могут быть разными. Это может быть несбалансированное питание, эмоциональные нарушения и т.д. Но только врач может определить наиболее эффективные методы лечения в каждом конкретном случае.

Как отличить функциональную диарею от воспалительного заболевания кишечника?

Чтобы отличить диарею при органической патологии и функциональную диарею необходимо собрать анамнез пациента:

- понять, был ли у пациента сильный стресс, находится ли он в депрессивном или тревожном состоянии – это все может быть взаимосвязанно с характером стула.

- провести ряд уточняющих исследований и только в этом случае, при длительной диарее, мы можем понять какого она характера.

Если диарея кратковременная, стул наладился, а пациента более ничего не беспокоит, то мы можем не считать данный эпизод призывом к дальнейшему обследованию.

Если диарея беспокоит человека длительное время (более 2-х недель) – это серьезный повод обратиться к врачу.

Симптомами тревоги могут быть:

- потеря веса

- кровь в стуле

- субфебрильная температура

- вялость, усталость, быстрое утомление

- боли в животе

К какому специалисту нужно обратиться за помощью? Каковы методы лечения диареи?

С детьми – обращаемся к педиатру или детскому гастроэнтерологу. Взрослые пациенты - терапевт или взрослый гастроэнтеролог.

Современные методы лечения диареи мало изучены, если диарея функциональная, то она происходит при воздействии какого-либо отягощающего фактора (стресс, тревожное расстройство, нарушение питания и т.д.).

Антибиотики и сорбенты не являются препаратами выбора в этой ситуации. Хотя широко применяются моими коллегами и приносят больше вреда, чем пользы.

Фото: Личный архив Акопян Айарпи Нориковна. Гастроэнтеролог, педиатр. Кандидат медицинских наук

Каким должно быть питание во время и после болезни для восстановления ЖКТ?

Рекомендую принцип «Гарвардской тарелки». Т.е. сбалансированное питание с достаточным количеством клетчатки, белков, жиров, углеводов и потребляемой жидкости. А также, отсутствие фастфуда, излишков сладкого и хлебобулочных изделий.

Могут ли пробиотики быть эффективны при лечении и профилактике функциональной диареи?

Что касается пробиотиков, то существуют штаммы лактобактерий с доказанной эффективностью при диарее. К ним относятся Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, содержащиеся в наших отечественных препаратах. Например, в биокомплексах «Нормофлорины». Их основной эффект заключается в выработке короткоцепочных жирных кислот и наличии в составе пребиотиков (лактитола), что стимулирует рост нашей собственной микрофлоры.

Профилактика функциональной диареи и других расстройств ЖКТ возможна при правильном сбалансированном и осознанном питании, эмоциональной коррекции с избежанием стрессов, депрессий и тревог.

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