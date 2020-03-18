https://static.news.ru/photo/f360d120-6914-11ea-bd78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приостановила свидания родственников с заключёнными в колониях и следственных изоляторах во избежание распространения короновируса. Также на территорию учреждений запретили пускать людей с повышенной температурой и тех, кто недавно вернулся из ряда зарубежных стран.

В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания начальникам территориальных органов ФСИН поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 204 тысяч человек. Из них 8,1 тысячи умерли, более 82 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 147, в Москве обнаружено больше 80 заболевших.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что медучреждения России готовы к борьбе с коронавирусом. В организациях есть всё необходимое для этого, в том числе 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, писал NEWS.ru.