ФМБА выявило коронавирус у 0,1% атомщиков и жителей закрытых городов

https://static.news.ru/photo/897c8fc2-9909-11ea-8642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) протестировало более 107 тысяч сотрудников атомной промышленности и жителей связанных с предприятиями ЗАТО. Коронавирус выявили лишь у 0,1%.

В агентстве отметили, что после введения ограничений в России предприятия предлагали здоровым работникам изолироваться в профилакториях и санаториях, чтобы оградить себя от контактов с потенциально заражёнными.

При подозрении на COVID-19 работники строго изолировались, обследовали всех контактных. Это и позволило обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и непрерывность технологического цикла на АЭС и в других стратегически важных организациях, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Как писал NEWS.ru, режим нерабочих дней действовал в России с конца марта, пока 11 мая президент Владимир Путин не разрешил регионам ослабить ограничения. Число ежедневно выявляемых пациентов с COVID-19 начало снижаться.