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Исследователи из Государственного университета Вашингтона пришли к выводу, что флирт на работе приносит пользу. Под флиртом учёные понимают разного рода истории с сексуальным подтекстом, заигрывания, шутки и специфическое поведение, которое может содержать комплименты коллеге по поводу внешнего вида.

Эксперты проанализировали научные работы, которые исследовали реакцию людей из Северной Америки и Филиппин ещё до масштабной кампании по борьбе с сексуальными домогательствами.

Оказалось, большинство сотрудников испытывают позитивное отношение к заигрываниям на работе, а некоторым они настолько повышали настроение, что даже помогали бороться с бессонницей, пишет журнал Organizational Behavior and Human Decision Processes.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 55% российских граждан одобряют служебные романы. Такие данные были получены в результате проведения социологического опроса.