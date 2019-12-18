Исследователи из Государственного университета Вашингтона пришли к выводу, что флирт на работе приносит пользу. Под флиртом учёные понимают разного рода истории с сексуальным подтекстом, заигрывания, шутки и специфическое поведение, которое может содержать комплименты коллеге по поводу внешнего вида.
Эксперты проанализировали научные работы, которые исследовали реакцию людей из Северной Америки и Филиппин ещё до масштабной кампании по борьбе с сексуальными домогательствами.
Оказалось, большинство сотрудников испытывают позитивное отношение к заигрываниям на работе, а некоторым они настолько повышали настроение, что даже помогали бороться с бессонницей,
Ранее NEWS.ru сообщал, что 55% российских граждан одобряют служебные романы. Такие данные были получены в результате проведения социологического опроса.
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