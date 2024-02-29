Россиянам назвали главное правило для здоровой спины Врач Маккарти: привычка сутулиться не вредит спине

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Привычка сутулиться во время работы за компьютером не приводит к заболеваниям позвоночника и не вредит спине и шее, заявил врач-физиотерапевт Крис Маккарти в статье для The Conversation. По его словам, главную опасность для спины представляет образ жизни и отсутствие двигательной активности.

Маккарти отметил, что нет ни одного исследования, которое бы подтвердило, что привычка сутулиться ведет к повреждениям позвоночника.

Если вы испытываете боль в спине или шее, можете быть уверены, что поза, в которой вы сидите или ходите, вероятно, повлияла на это не так сильно, как принято думать, — подчеркнул физиотерапевт.

Маккарти добавил, что позвоночник человека способен принимать самые разнообразные позы. Поэтому лучшее, что можно сделать для здоровья спины, — это регулярно делать перерывы в работе и менять положение тела, подытожил он.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности, не заламывать шею.