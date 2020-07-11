Фитнес-тренер назвал самый неэффективный и опасный способ похудеть

https://static.news.ru/photo/d5fd83ca-c374-11ea-b22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фитнес-тренер Лев Гончаров назвал езду на велосипеде в городских условиях самым бесполезным занятием для сжигания калорий. По его словам, для эффективных тренировок необходимо, чтобы частота пульса была от 120 до 150 ударов в минуту, а во время езды по городу невозможно достичь такой скорости.

Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие, поэтому езда получается осторожная и медленная с постоянными остановками. Добиться высокого пульса во время такой прогулочной езды не так просто, — заявил в эфире радио Sputnik Гончаров.

По его мнению, в городе гораздо удобнее и безопаснее сжигать калории во время пробежек или быстрой ходьбы. На велосипеде такого эффекта можно достичь только на велодромах или в парках с велодорожками.

Катание на велосипеде — быстрее, чем бег, но это просто удовольствие. Искать какую-то особую пользу в том, что бицепс бедра сжигает больше энергии, чем квадрицепс во время ходьбы — это неправильно, — подчеркнул тренер.

Как писал NEWS.ru, врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко предостерегла россиян от радикального похудения, которое продемонстрировал известный продюсер Максим Фадеев. Она считает, что такая резкая потеря массы тела повлечёт за собой негативные последствия. Уже в ближайшее время, по её мнению, Фадеев столкнётся с большими проблемами. По словам Кононенко, Фадеев вряд ли похудел сам. Скорее всего, с ним работала целая группа специалистов. Тот метод, о котором он рассказал своим подписчикам, медик назвала сомнительным. Проблему, по её словам, нужно решать комплексно. Необходимо взять себя в руки и во всём соблюдать баланс, считает медик. Титова пояснила, что в случае с Фадеевым могла иметь место операция по удалению жира. В любом случае без серьёзной корректировки питания не обошлось, уточнила она. Одной водой, на её взгляд, 100 килограммов не сбросишь.