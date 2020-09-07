Фитнес-тренер назвал идеальный завтрак для похудения

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Чтобы сбросить лишние килограммы, следует не просто пересмотреть свой рацион питания. Начинать нужно уже с завтрака, посоветовал британский тренер по фитнесу Аарон Браун. Именно на утро должна приходиться основная нагрузка по приёму пищи.

Он подчеркнул, что завтрак должен быть сытным, питательным и составлять половину суточной нормы калорий, рассказал специалист изданию Express.

Браун рекомендовал включить в завтрак богатые белком продукты — например, мясо птицы, белую рыбу и морепродукты. Дополнить утренний рацион можно полезными жирами и клетчаткой, которые содержатся в овощах, а также молочными продуктами. Такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером.

Эксперт считает, что уменьшить чувство голода в течение дня поможет распределение дневной калорийности следующим образом: завтрак 50%, обед 30%, ужин 20%.

Он уточнил, что участники эксперимента, которые придерживались такой схемы, за 12 недель сбросили в среднем по девять килограммов, а те, у кого основным приёмом пищи был обед, потеряли только 3,5 килограмма.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, диетолог Светлана Соломеина заявила, что считать, будто утренние углеводы дают энергию и не приводят к набору веса, ошибочно. Она назвала мифом утверждение о том, что завтрак — это самый важный приём пищи в течение дня.