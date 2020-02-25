Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело о недостоверной рекламе против компании «Отисифарм», которая продвигала свой препарат «Арбидол» как средство против нового коронавируса COVID-19.
ФАС рассмотрит дело 10 марта.
Антимонопольное ведомство считает, что «Отисифарм» нарушила закон, когда назвала «Арбидол» эффективным средством против коронавируса. Реклама появилась на радиостанциях «На семи холмах», «Ретро ФМ», «Европа Плюс» и «Авторадио», когда эпидемия начала быстро распространяться в Китае.
Препараты, эффективные при лечении коронавируса COVID-2019, в настоящее время не найдены, и учёные всего мира ведут работу над вакциной против коронавируса, — отметили в ведомстве.
По информации РИА Новости, эксперты Минздрава
Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в мире превысило 80 тысяч человек. К 25 февраля погибли более 2,7 тысячи инфицированных, выздоровели около 28 тысяч.
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