ФАС согласовала новые цены на лекарства от COVID-19

Федеральная антимонопольная служба согласовала стоимость препаратов от коронавируса «Ковипир» и «Эсперавир» с действующим веществом молнупиравир в размере 5800 рублей, сообщает ТАСС. «Ковипир» производит АО «Фармасинтез», а «Эсперавир» — АО «Биохимик».

Также определена цена препарата «Арепливир» от «Биохимика» с действующим веществом фавипиравир в размере 100 рублей за одну таблетку.

Отмечается, что данные медикаменты входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее стало известно, что к началу апреля Минздрав почти исчерпал предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств в рамках госпрограммы. При этом закрыть полностью потребности в средствах не удалось, из-за чего были объявлены дополнительные госзакупки на 23 млрд рублей в счёт 2023–2024 годов.

Накануне глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что объём импорта медикаментов в Россию из ЕС и США остаётся на уровне прошлого года. Основными поставщиками являются Германия, Франция, Великобритания, а также Белоруссия и Индия.