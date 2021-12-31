Фармаколог раскрыла секрет таблеток против похмельного синдрома

Фармаколог Анжелика Хаджидис рассказала, что основными симптомами похмельного синдрома является тошнота, головная боль и слабость. Но эффективных лекарств от этого нет. Не помогут и лекарства группы адсорбентов, таких как активированный уголь, смекта, так как молекулы алкоголя слишком малы и поступают сразу в кровь. Единственным надёжным способом облегчить состояние — это вывести алкоголь из организма, передаёт «МК».

Можно попробовать от похмельного синдрома кавказский хаш — это блюдо похоже на привычный холодец, но в горячем виде, — говорится в публикации.

Нужно также пить много воды, морса или минералки. Хорошо помогает от похмелья и куриный бульон — у него отсутствуют побочные эффекты.

То, что большинство популярных средств от похмелья не помогают, ранее обнаружила группа учёных из университетского колледжа Лондона. Специалисты провели ряд исследований с популярными средствами от похмелья, такими как экстракт женьшеня, настойка элеутерококка, а также с различными витаминами и нестероидными противовоспалительными препаратами. Участники алкогольной проверки специально выпивали, а затем тестировали антипохмельное лекарство. Ни одно из средств не показало качественного улучшения самочувствия.

Врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что для избавления от похмелья, первым делом надо принять контрастный душ, попеременно включая то горячую, то холодную воду по пять секунд. Для восстановления водно-электролитного баланса организма надо пить минеральную воду. В течение дня надо принимать витамины, в частности, препараты, содержащие калий и магний. Также можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты, что ускорит детоксикацию. Ощутимо улучшит самочувствие прогулка на свежем воздухе неспешным шагом, но без физических нагрузок.