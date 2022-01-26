Фармаколог оценил список противовирусных препаратов от «омикрона»

Большая часть препаратов, показавших эффективность против «омикрона», уже давно используются на российском рынке, однако многие из них имеют серьёзные побочные эффекты, поэтому не стоит заниматься самолечением, считает фармаколог Николай Беспалов. При этом он подчеркнул, что указанные препараты нельзя назвать однозначной панацеей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Большая их часть присутствует на российском рынке, хотя утверждать, что все эти препараты обладают какой-то активностью в отношении коронавирусной инфекции, конечно, не совсем правильно. Есть предварительные результаты исследований, которые позволяют отдельно эти препараты причислять к таковым. Они уже достаточно активно применяются в клинической практике, в том числе, у нас в стране. Но надо понимать, что панацеи здесь, к сожалению, нет и стопроцентной гарантии эти препараты дать не могут, — высказался Беспалов.

Он обратил особое внимание на то, что многие препараты могут вызвать нежелательные побочные эффекты, поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться с врачом. Фармаколог назвал коронавирусную инфекцию достаточно сложным заболеванием с точки зрения подбора правильных лекарств.

Ранее учёные назвали восемь противовирусных препаратов, которые прежде использовались медиками при лечении других штаммов коронавируса. Они изучили клеточные культуры и выяснили, что «омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам. В эту группу вошли EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.