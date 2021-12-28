Фармаколог оценил препарат от коронавируса «Мир 19»

Препарат от коронавируса «Мир 19», разработанный Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства, показал свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований, заявил терапевт, клинический фармаколог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, это именно лекарство, а не средство для профилактики COVID-19. Когда «Мир 19» включат в перечень жизненно необходимых препаратов, его стоимость в аптеках будет минимальной и ограниченной, пишет «Парламентская газета».

Эксперт отметил, что пока препарат рекомендовали использовать лишь в стационарах. Когда он будет продаваться в аптеках, пока неизвестно. Сейчас сложно сказать, какова будет его цена.

Мы можем судить о цене лекарства на примере препарата «Фавипиравир», — подчеркнул специалист.

Когда данный препарат появился в продаже, он стоил около 15 тысяч рублей, добавил Кондрахин.

Ранее стало известно, что Минздрав зарегистрировал «Мир 19» для лечения коронавируса. Новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. Специалисты отмечают, что у препарата не обнаружили побочных эффектов.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что «Мир 19» может стать настоящим прорывом в медицине, если его эффективность подтвердится на третьей фазе исследования. По его мнению, этот препарат действительно мешает размножению клеток вируса и может быть устойчив к мутациям.

Попадая в лёгкие, «Мир 19» действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не даёт патогену размножаться. По словам учёных, это, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Отмечается, что новое лекарство состоит из двух компонентов: малые интерферирующие РНК и пептид-носитель.