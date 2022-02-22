Фармаколог объяснила, в каких случаях нельзя принимать антибиотики

И.о. заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская рассказала, почему не помогает бесконтрольный приём антибиотиков. По её словам, многие пациенты, которые постоянно пьют таблетки, становятся к ним невосприимчивы, пишет агентство «Прайм».

То есть, поясняет специалист, когда лекарство на самом деле нужно, оно уже не помогает. К тому же во многих случаях нет доказательств того, что антибиотики действительно оказывают лечебный эффект.

Учитывая времена пандемии и желание обезопасить себя от последствий COVID-19 (например, возможной пневмонии) мы наблюдаем повальную профилактику антибиотиками. С точки зрения профилактики пневмонии при вирусной инфекции на сегодняшний день нет достаточной доказательной базы о пользе антибиотикотерапии и предотвращении развития пневмонии, но рисков гораздо больше, — говорит эксперт.

Бесконтрольный приём препаратов, включая антибиотики, вреден. И в первую очередь для людей с хроническими заболеваниями. Противопоказаны препараты при проблемах с желудочно-кишечным трактом, так как могу обострить заболевание. У людей со слабым сердцем антибиотики способны вызвать аритмию, у пациентов с печёночной недостаточностью — поражение печени. Осторожнее надо быть людям с аллергией.

Ранее заслуженный врач России Михаил Каган назвал лекарства, которые должны быть в аптечке на случай заболевания «омикроном». При повышении температуры до 38 градусов и более нужны жаропонижающие препараты.