Фармаколог объяснил быстрое распространение коронавируса

Быстрое распространение и течение коронавирусной инфекции вызвано мутацией «дельта»-штамма и пренебрежением россиян к антикоронавирусным мерам. Об этом изданию Lenta.ru сообщил врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, заболевшие всё чаще лечатся самостоятельно и распространяют инфекцию.

Сократился период проявления болезни: если раньше человек заражался и первые симптомы возникали дней через 14, то теперь это происходит быстрее, признаки наступают через пять-семь дней, в результате чего пациент поступает в больницу уже в тяжёлом состоянии. Так что тут сложились сразу два фактора: люди перестали обращать внимание на свое состояние, из-за чего страдает ранняя диагностика, и одновременно с этим из-за возросшей скорости передачи вируса штаммы начали мутировать быстрее, — объяснил Кондрахин.

Он добавил, что смертность возросла не потому, что больные стали чаще умирать, а потому, что больше людей заболевают. При этом сохраняются случаи дистресс-синдрома, при котором болезнь развивается за несколько часов. Но это бывает редко.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что молодость перестала быть страховкой от тяжёлой формы коронавируса. По его словам, в России занято 235 тысяч из 255 тысяч коек для пациентов с COVID-19.