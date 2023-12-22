Фармаколог рассказал, какими антибиотиками опасно заменять «Вильпрафен» Фармаколог Эдигер: антибиотик «Вильпрафен» опасно заменять азитромицином

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Антибиотик «Вильпрафен» японской компании Astellas не является незаменимым препаратом, заявил в разговоре с NEWS.ru клинический фармаколог Александр Эдигер, комментируя новость о прекращении его продаж в России. По его словам, аналогичным спектром действия обладают другие антибиотики.

Заменить «Вильпрафен», безусловно, можно, потому что у нас есть так называемые групповые аналоги. Это антибиотики группы азалидов. К тому же для эмпирической терапии всегда остаются антибиотики широкого спектра с условно сопоставимыми эффектами и параметрами эффективности, — сказал специалист.

Как объяснил Эдигер, преимущество джозамицина (действующее вещество «Вильпрафена») в том, что он имеет «очень хорошие показатели по эффективности и безопасности». В России препараты на основе джозамицина не производят, но его все же можно достаточно неплохо заметить другими препаратами, заметил фармаколог.

Эта ситуация [с «Вильпрафеном»] отвратительна, и тех, кто принимает подобные решения, ни коллегами, ни партнерами называть больше нельзя. <...> Мы, конечно, легко заменим джозамицин, но я не уверен, что это оптимальное решение ситуации. Оптимальное решение ситуации — лекарственный суверенитет, — добавил он.

Что касается азитромицина, который Минздрав РФ предлагает на замену «Вильпрафену», то он является не лучшим вариантом, считает Эдигер. Дело в том, что этот антибиотик применяется уже очень долго, к тому же его часто назначали в период пандемии COVID-19, из-за чего у людей к нему выработалась резистентность.

Резистентность к нему (азитромицину. — NEWS.ru) в некоторых странах, в том числе и у нас, выработалась достаточно давно. <...> Азитромицин — не лучшая замена джозамицину. Лучше всего — это близкие аналоги из группы азалидов. Они лучше с точки зрения точечного воздействия, — подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно, что японская фармкомпания Astellas решила вывести антибиотики «Вильпрафен» и «Вильпрафен солютаб» с российского рынка. При этом в аптеках страны уже практически закончились их запасы. Минздрав РФ предлагает заменить их препаратами на основе азитромицина.