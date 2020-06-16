Фармацевт поставил под сомнение «научный прорыв» в лечении коронавируса

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Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин прокомментировал заявление британских учёных о прорыве в лечение коронавируса препаратом «Дексаметозон».

По мнению фармацевта, этот препарат известен в России уже около 30 лет. Он применялся как стероид — для улучшения физических качеств человека. Новшеством можно назвать только предложение по его использованию для лечения коронавируса.

Чтобы понять, насколько он эффективен, нужно изучить результаты исследования, которые легли в основу его регистрации, — пояснил он.

Кроме того, по мнению Митрохина, для лечения дексаметазоном COVID-19 он должен быть зарегистрирован по этому показанию в каждой стране отдельно, пишет URA.RU.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал итоги клинических испытаний в Великобритании препарата «Дексаметазон» для лечения коронавирусной инфекции научным прорывом.

Исследование проводилось в Оксфорде. Оно показало, что противовоспалительный препарат «Дексаметазон» снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключённых к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%.

В Великобритании его можно приобрести почти за пять фунтов стерлингов, это примерно 437 рублей.

Как писал NEWS.ru, правительство Соединённого Королевства 16 июня одобрило препарат «Дексаметазон» для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Власти делают всё возможное, чтобы лекарство стало доступно для всех учреждений Национальной службы здравоохранения.