https://static.news.ru/photo/e934fa90-6c3f-11ea-b6ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Основатель фирмы по уходу за кожей и фармацевт Мар Сиейра рассказала, что полноценную защиту от коронавируса может дать только бактерицидный антисептик, обладающий вирулицидными свойствами. По её словам, гель с содержанием 70% спирта способен убить лишь бактерии, противостоять же вирусам может только 95-процентный этанол.

Под спектр вирулицидной активности геля, содержащего 95% этанола, подпадает большинство клинически значимых вирусов, — рассказала фармацевт испанской газете La Vanguardia.

Сиейра также отметила, что распространённый антисептик, содержащий 70% спирта, эффективен против туберкулёзной палочки, ВИЧ, гепатита B и грибковых заболеваний. Она посоветовала отдавать предпочтение сертифицированным средствам и напомнила о необходимости регулярного увлажнения кожи рук при регулярном использовании антисептиков.

Как писал NEWS.ru, «Газпром» может начать производить антисептики из газа. Базовыми веществами для их создания будут изопропанол и этанол. При переработке газа можно вырабатывать различные производные, которые станут основой дешёвых и эффективных антисептиков, так необходимых во всём мире. Заводы группы «Газпром» могут организовать их производство в сжатые сроки при необходимых масштабах.