Фармацевт назвал простой способ снизить давление

Японский фармацевт Масатоси Като предложил снижать артериальное давление при помощи антигипертензивных упражнений. По его словам, такие действия можно производить несколько раз в день на разные группы мышц, что положительно повлияет на давление, пишет Shukan Gendai.

Сложите ладони перед грудью и с силой сдавите их. Через десять секунд расслабьте руки. Это упражнение особенно рекомендуется, поскольку оно стимулирует грудные мышцы, которые находятся рядом с сердцем, — привёл пример специалист.

Като отметил, что этот способ подходит для людей с любым уровнем подготовки. При этом он уточнил, что выполнять его можно даже на рабочем месте, так как для этого не нужно вставать — упражнение выполняется сидя. Фармацевт посоветовал попробовать выполнить эти действия, если начало повышаться давление.

Ранее диетолог Мариус Варзару рассказал, что высокоинтенсивные интервальные тренировки топ-модели Молли Симс позволяют ей сжигать больше калорий за полчаса, чем обычно организм сжигает за несколько часов. Упражнения также позволяют тренировать все основные мышцы и помогают наращивать мышечную массу.