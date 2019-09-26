https://static.news.ru/photo/c5ddfa46-e04f-11e9-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Участники проекта Общероссийского народного фронта «Село. Территория развития» предоставили News.ru предварительные итоги мониторинга строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 67 регионах страны.

На строительство ФАПов было заключено 319 государственных контрактов в 56 регионах страны. Активисты Народного фронта проверили 219 объектов и выяснили, что на 63 из них работы не ведутся, а на 24 — проводятся с отставанием от графика.

Стартовавший в августе 2019 г. мониторинг проводится в населённых пунктах, в которых проживают от 100 до 2 тыс. человек. Его цель — контроль развития первичного звена здравоохранения в сельской местности, — сообщили News.ru в ОНФ.

Участники проекта привели конкретные примеры. Нарушены сроки строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Ново-Николаевка Ахтубинского района Астраханской области. Срок сдачи объекта — 30 сентября 2019 года. Сейчас на месте будущего медучреждения проведены только земляные работы. Отставание сроков выявлено также в Чечне, Красноярском крае, Курганской, Липецкой, Омской, Орловской и Рязанской областях.

Есть и позитивные примеры — на 83 объектах работы ведутся согласно графику, а возведение 28 уже завершено. В настоящее время 16 фельдшерско-акушерских пунктов оснащаются мебелью и оборудованием, проходят процедуру подбора медперсонала и лицензирования. В пяти ФАПах — в Чувашии, Ленинградской и Челябинской областях — уже принимают пациентов.