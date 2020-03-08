Президент России Владимир Путин призвал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения во время последнего послания Федеральному собранию. Нужно обеспечить первичной медицинской помощью всех жителей села. Он поставил задачу — до конца 2020 года завершить развёртывание фельдшерско-акушерских пунктов в России. Владимирская область оказалась в числе регионов-аутсайдеров по части строительства ФАПов. По данным ОНФ, в 2019 году здесь должны были построить 21 объект, а получилось — в два раза меньше. Местные власти признают — программа строительства ФАПов оказалась сорвана. Корреспондент NEWS.ru отправился в регион посмотреть на незавершенные объекты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Крошечное село Лучинское — типичная русская глубинка с полным отсутствием инфраструктуры. Магазин и почта давно закрылись, аптеки и не было. Сейчас в населенном пункте проживает 143 человека, не считая дачников, приезжающих на лето. Единственный способ получить медицинскую помощь немедленно — вызвать скорую помощь. Ближайший фельдшер находится в деревне Толпухово в шести километрах. А врач в селе Ставрово — в десяти.

Осенью прошлого года местные жители узнали, что в селе Лучинское запланировано строительство ФАПа. Эта идея казалась привлекательной — прошёл два шага, и у медработника на приёме.

Когда начались работы, у многих возникли вопросы. ФАП строили в отдалении от села, с противоположной стороны от дороги. К тому же здание оказалось слишком близко расположенным к обочине федеральной трассы. В нескольких метрах от ФАП — кювет, в который уходит сточная вода. Его перекрыли и закопали. А когда в результате раннего половодья территорию у ФАП подтопило, «схватились за голову». Войти в здание не промочив ноги, можно только в резиновых сапогах.

Дело за малым — организовать водоотведение. Труба не более 10 тысяч стоит. Но кто на это потратится. Деньги на строительство объекта уже выделены, — рассуждает местный депутат Игорь Коротин.

Заказчиком работ по строительству ФАП является Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Собинская районная больница». Цена контракта — 16 млн рублей. Это только стены и внутренне убранство. Для медицинского оборудования и мебели — отдельная статья расходов.

Фундамент начали возводить в октябре 2019 года и по документам, к концу декабря строительство здания необходимо было завершить. За два с небольшим месяца рабочие не справились. В начале марта 2020-ого только проходят работы по внутренней отделке. Канализация не работает, мебель не завезли, аппаратуру — подавно. Сами ремонтники ответили СМИ, что не знают о сорванных сроках.

Через 2 недели закончим. Точно, — отрапортовал рабочий.

Общая площадь ФАПа — 83 кв. метров. Два санузла, комнаты временного пребывания, процедурная и кабинет фельдшера. Руководитель испытательной лаборатории по СОУТ Василий Ефремов проверил последний на соответствие стандартам освещённости, прописанным в Санитарно-эпидемиологических правилах, предъявляемых к помещениям медицинского назначения.

Освещенность не соответствует норме. Мы видим один источник естественного света — это окно. При выключенных лампах и в пасмурную погоду такого света недостаточно. Соответствия норме можно добиться только, если держать лампы постоянно включенными. Это недопустимо. Потому что они быстро выходят из строя. Необходимо как минимум еще одно окно. Василий Ефремов Руководитель испытательной лаборатории по СОУТ Руководитель испытательной лаборатории по СОУТ

Местные жители считают, что, облегчая жизнь селянам, местные власти неправильно расставляют приоритеты. Супруги Наталья и Николай Вайкины, узнав во сколько обошелся новый ФАП, были удивлены. Здание можно было бы построить «попроще», но провести в село газ.

У нас газопровод в километре от села проходит. Почему не сделать. Жить бы стало легче, — разводит руками Николай.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Кипрево во Владимировкой области живут 538 человек. Она является административным центром Кипревского сельского поселения. По сравнению с предыдущим населенным пунктом здесь «кипит жизнь». Есть школа, магазин, детский сад, дом культуры и даже кирпичный завод. Фельдшерско-акушерский пункт тоже имеется. Он расположен на центральной площади и представляет собой небольшой деревянный домик.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Киржачская районная больница» выступила заказчиком строительства нового пункта медицинского обслуживания в селе.

Это не ФАП, а целая амбулатория, сообщает руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев. Здесь насколько врачей и фельдшеров будут принимать больных. Помещение площадью в 310 кв. м. скрывается от глаз за высоким забором. Это самый дорогой объект во Владимирской области. Цена вопроса — 30 млн рублей.

Уже сейчас можно предположить, что стоимость неадекватная. Я вам могут найти похожие объекты за 5 млн., за 7 млн, максимум за 10. Но такой цены нет ни у кого! Госэкспертизу объект не проходил, ФАПы в принципе её не проходят. Валерий Алексеев руководитель Бюро расследований ОНФ руководитель Бюро расследований ОНФ

Работы по возведению здания начались в октябре прошлого года. Планируемая дата завершения — середина декабря. Приехав на объект в начале марта этого года, журналист NEWS.ru обнаружил, что в здании ещё не завершены отделочные работы. Более того в разгар рабочего дня амбулатория пустовала и была закрыта. Объект выглядел заброшенным.

Сейчас во Владимире проходит проверка, ФАС совместно с правоохранительными органами. Поступила информация, что по этому объекту есть документы о вводе в эксплуатацию. А это не соответствует действительности, — сообщил Валерий Алексеев.

Для возведения объекта было неправильно выбрано время года, поэтому его строительство затянулось в связи с погодными условиями, такую версию на встрече с журналистами озвучила глава поселковой администрации Светлана Кондратьева. Она добавила, что сама вступила в должность недавно и с текущими проблемами пока разобраться не успела.

Сотрудники ФАС начали масштабную проверку программы строительства фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской области. Участники рынка подозреваются в коррупции и преступных сговорах, как между собой, так и с представителями власти, об этом сообщил заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Павел Ремесюк. Он рассказал, что в Департаменте здравоохранения Владимирской области и в Департаменте имущественных и земельных отношений они уже осуществили «копирование документов, информации с рабочих компьютеров и служебной переписки, которые могут указывать на различного рода сговоры». Результаты проверки представят СМИ в ближайшее время.