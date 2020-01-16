Шокирующая история из Бельгии. Три врача предстанут перед судом за то, что провели разрешенную законом страны эвтаназию (прекращение жизни человека по его просьбе — NEWS.ru). Женщина 33-лет попросила лишить её жизни, потому что не может справиться с синдромом Аспергера. Это пожизненное расстройство, которое характеризуется трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира. Медики сделали всё необходимое. Теперь сёстры покойной утверждают, что врачам не нужно было идти на поводу у пациентки. Женщина нуждалась в помощи психиатра, считают они. При этом известно, что никакого лечения от психического заболевания она не проходила.

По бельгийским законам, об эвтаназии могут просить только те пациенты, которые страдают тяжелой и неизлечимой болезнью. Текущее состояние должно причинять постоянные и непереносимые физические или душевные страдания. Если сестры покойной докажут в суде, что её болезнь можно было купировать, медиков ждут серьёзные тюремные сроки.

В России добровольное прекращение жизни запрещено законом. В конце октября минувшего года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что вопрос о разрешении эвтаназии в стране «должен решаться с учётом мнения граждан», однако пока нет даже сроков его рассмотрения.

NEWS.ru попросил практикующих врачей назвать причины, почему эвтаназии в России не было, нет и в ближайшее время не будет.

Нет запроса в обществе

Директор ФГБУ «НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Алексей Беляев признался в беседе с NEWS.ru, что много имел дело с тяжелыми и безнадежными онкологическими больными. Но запроса о добровольном прекращении жизни от них не поступало.

Я не помню случая, чтобы пациенты или кто-то из родственников настаивали и говорили об этом (эвтаназия — NEWS.ru). Подобная идея чуждая для большинства людей в России. Алексей Беляев Директор ФГБУ «НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Директор ФГБУ «НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

Беляев отметил, что добровольное прекращение жизни неизлечимо больного — это решение, присущее «западному» менталитету.

Не развита паллиативная помощь

Паллиативная помощь в России, в отличие от стран Запада, находится в «зачаточном состоянии», отметил в беседе с NEWS.ru научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России Алексей Трякин. В первую очередь в нашей стране нужно развивать поддерживающую терапию. В противном случае эвтаназия станет вынужденной альтернативой обезболивания.

Большому количеству людей в России не оказывается грамотная помощь по обезболиванию. Легализация эвтаназии приведёт лишь к лишению жизни многих людей, которые могли бы вести полноценную жизнь. Но «быстренько убить» — это не выход. Нужно развивать паллиативную помощь Алексей Трякин научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России научный сотрудник отделения клинической фармакологии и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

Опасность злоупотреблений

Разрешение на эвтаназию в нашей стране грозит «злоупотреблениями на местах», такое мнение высказал настоятель храма Сошествия святого духа Отец Сергий. Такая мера может обернуться насильственным лишением жизни больного человека из корыстных интересов.

Родственники больной бабушки, владеющей квартирой, смогут убедить её подписать согласие на добровольный уход из жизни. Тем самым ускорив получение недвижимости. Отец Сергий настоятель храма Сошествия святого духа настоятель храма Сошествия святого духа

Поэтому пока все институты права не будут работать адекватно, эвтаназия рискует превратиться в узаконенное убийство.

Боязнь согрешить

Эвтаназия — это самоубийство, что по христианским канонам является страшным грехом. По данным социологов, около 80% россиян называют себя православными. Именно поэтому добровольно уйти из жизни будет немного желающих, заявил в беседе с NEWS.ru декан исторического факультета Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета Андрей Постернак.