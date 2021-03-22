Евросоюз ввёл санкции за преследование представителей ЛГБТ в Чечне

https://static.news.ru/photo/aab70e6c-8b0a-11eb-be68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейский союз ввёл санкции против представителей российских властей за нарушения прав человека. Россияне попали в список за преследование представителей ЛГБТ в Чечне.

Под ограничения попали заместитель главы правительства Чечни Абузайд Висмурадов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев, говорится в публикации в Официальном журнале ЕС.

Висмурадова в ЕС называют неофициальным телохранителем главы Чечни Рамзана Кадырова.

Абузаид Висмурадов является командиром отряда СОБР «Терек» с мая 2012 года. На этой должности он лично курирует широкое распространение и систематические преследования [представителей ЛГБТ и предполагаемых противников Кадырова] в Чечне, которые начались в 2017 году, — говорится в публикации.

По информации Евросоюза, отряд «Терек» и лично Висмурадов несут ответственность за пытки, произвольные аресты и внесудебные казни. Катаева обвиняют в курировании преследования представителей ЛГБТ в Чечне, а также в пытках и казнях задержанных.

Меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов на территории ЕС.

Евросоюз 2 марта 2021 года впервые ввёл санкции согласно новому глобальному режиму за нарушение прав человека, принятому в декабре 2020-го, но до недавнего времени ни разу не применял его. Накануне верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС подтвердил, что министры утвердят расширенный список за серьёзные нарушения прав человека в мире, в том числе против России.

Ранее в «Новой газете» написали о расправах, совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен запрашивать проведение проверки после появления публикации. Также власти РФ не намерены запрашивать проведение такой проверки, поскольку не видят в этом необходимости. «Это не функция Кремля», — сказал пресс-секретарь.