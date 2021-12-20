Европейский регулятор зарегистрировал пятую COVID-вакцину Nuvaxovid

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса Nuvaxovid производства американской биотехнологической компании Novavax. Согласно исследованиям, эффективность препарата составляет около 90%, говорится в пресс-релизе европейского регулятора.

Nuvaxovid является пятой вакциной, рекомендованной в ЕС для борьбы с коронавирусом, — отметили в агентстве.

Результаты двух основных клинических испытаний показали, что новая вакцина эффективна в предотвращении COVID-19 у людей в возрасте от 18 лет. Всего в исследованиях приняли участие более 45 тысяч человек. Испытания, проведённые в Мексике, США и Великобритании, показали снижение на 90,4% числа симптоматических случаев COVID-19 через неделю после второй дозы Nuvaxovid.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ разрешил компании «Генериум» проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики COVID-19. В случае успешного завершения всех фаз испытаний она поступит в гражданский оборот. В исследовании примут участие 1320 добровольцев в 13 медицинских организациях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и других городах. Завершить испытания планируется 31 декабря 2023 года, о результатах могут объявить в 2024-м.