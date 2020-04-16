Европейские врачи назвали сыпь на ногах симптомом коронавируса

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Итальянские и испанские медики, опираясь на данные о симптомах поступавших на лечение с коронавирусом пациентов, сделали вывод, что высыпания на нижних конечностях являются достаточно частым признаком заражения COVID-19.

Так, у каждого пятого испанца с положительным результатом теста на коронавирус, есть сыпь на ногах. В особенности часто кожные проявления встречаются у детей и подростков. Как правило, покраснения появляются на пальцах ног, ступнях и внешне похожи на сыпь при оспе или кори, рассказали в ассоциации педиатров Испании.

Врачи не рекомендуют обращаться в медцентры при появлении сыпи в отсутствие других признаков инфицирования, но призывают пристально следить за своим самочувствием при её появлении, передаёт Metro.

Как писал NEWS.ru ранее, китайские учёные заявили, что помимо типичных проявлений COVID-19 (жар и кашель), у больных часто наблюдаются неврологические симптомы. Например, головокружение и головная боль.