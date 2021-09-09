Европейские эксперты могут приехать в Россию за информацией по «Спутнику V»

Эксперты Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) до конца октября приедут в Россию, чтобы получить дополнительную информацию для регистрации вакцины «Спутник V». В самом агентстве не исключили визита экспертов, но и не подтвердили информацию, в то время как российские власти настаивают на политическом характере отказа в регистрации. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным источников агентства, проблемы с регистрацией «Спутника V» могут быть связаны с различиями в российских и европейских методиках клинических исследований и контроля готовой продукции. По его словам, европейское и российское законодательство в этой части не гармонизированы и у экспертов EMA могут возникнуть новые формальные претензии. В самом агентстве не исключили визита экспертов, но конкретной информации не сообщили.

Источник в российских властных структурах назвал позицию ЕМА политически мотивированной, подчеркнув, что российская сторона предоставила все необходимые документы, а самой вакциной «Спутник V» привились несколько десятков миллионов человек во всём мире. По его мнению, это свидетельствует о её эффективности и безопасности.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст оценку вакцине «Спутник V», как только получит от России полный пакет документов по препарату. Министры здравоохранения на встрече «Большой двадцатки» (G20) назвали «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики инфекции.