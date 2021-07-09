Европа направит в Литву вертолёты для контроля границы с Белоруссией

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Вертолёты направит в Литву для контроля с воздуха границы с Белоруссией агентство Евросоюза по контролю внешних границ Frontex. Об этом в Twitter написала пресс-служба президента Литвы после разговора президента Гитанаса Науседы с руководителем агентства Фабрисом Леггери.

Для контроля с воздуха границы с Белоруссией Frontex направит в Литву вертолёт из Польши. Согласуется также прибытие ещё одной такой машины из Германии, — сообщили в пресс-службе.

Также в Литву будут направлены дополнительные вооружённые патрули, переводчики и персонал по работе с мигрантами.

Охрану границы Литвы усилили со 2 июля. Причиной тому стал поток мигрантов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Эстонии озвучил требования к РФ.