«Это вопрос веры»: Мясников оценил эффективность масок в пандемию

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность масок в период пандемии коронавируса и вероятность четвёртой волны COVID-19. В своём Telegram-канале, рассуждая о помощи масок в борьбе с инфекцией, медик вспомнил, что до 2020 года многие инфекционисты, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также американское федеральное агентство при Минздраве США по контролю и профилактике заболеваний определяли эффективность обычных медицинских масок при вирусных респираторных инфекциях как крайне низкую.

Меня часто спрашивают: помогают ли маски? В плане предотвращения передачи вирусной инфекции, типа грипп или ковида? Наверное. Почему наверное: потому что это как раз вопрос веры, — написал врач.

Мясников подчеркнул: маски изначально объявили спасительным средством, поскольку тогда ни лекарств, ни вакцин от коронавируса не было. Однако сейчас, по мнению медика, эта мера не помогает снизить темпы прироста.

Если мы в 21 веке уповаем на маску как на эффективное средство борьбы с инфекцией, насколько далеко мы продвинулись со времён Нострадамуса, который ввёл их (как пишут) во время борьбы с чумой? <...> Я не раз слышал: «Зачем мне вакцина — я же в маске?!» Так средневековая маска тормозит вакцинацию некоторых лиц, — отметил Мясников.

Специалист считает, что «единственно действенное средство» от COVID-19 — это вакцинация. Он напомнил: она сводит к минимуму тяжёлые случаи и смерти от коронавируса.

Поймите все это уже и сделайте! Особенно в преддверии надвигающейся четвёртой волны, — заключил врач.

Ранее сообщалось, что Мясников рассказал о категории людей, которой меньше всего грозит COVID-19. По его словам, на восприимчивость к различным инфекциям, в том числе к коронавирусу, влияет индивидуальный набор генов в организме человека.