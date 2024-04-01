«Это не гастрит»: врач назвал главную причину боли в животе Гастроэнтеролог Констанденков: главной причиной боли в животе является диспепсия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если после еды болит живот, многие думают, что это гастрит, и практикуют самолечение, однако обычно причина недомогания в совершенно другой болезни, заявил порталу «Доктор Питер» врач-гастроэнтеролог Андрей Констанденков. По его словам, главной причиной боли и тяжести в животе часто оказывается функциональная диспепсия.

Диагноз «диспепсия» ставят тем пациентам, у которых дискомфорт и боль в верхней части живота становятся регулярными или возникают периодически, но в сумме длятся на менее трех месяцев в году. Диспепсия бывает как симптомом других патологий желудочно-кишечного тракта, так и самостоятельным заболеванием, — рассказал врач.

Он объяснил, что в первом случае речь идет об органической диспепсии, которая сопровождает язвенную болезнь, хронический гастрит, заболевания желчного пузыря или поджелудочной железы. Треть случаев — это именно органическая диспепсия. По словам медика, функциональная встречается гораздо чаще — примерно в 70% случаев, это уже полноценное заболевание.

Возникает оно без видимых структурных изменений в органах желудочно-кишечного тракта. Расстройство пищеварения имеет чисто функциональный характер, — объясняет Констанденков.

По его словам, причин у развития заболевания есть как минимум несколько — нарушение в работе мышц желудка и кишечника, психоэмоциональное перенапряжение.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова сообщила, что кисломолочные продукты, такие как кефир, йогурт или сметана, могут помочь «потушить пожар» во рту из-за острой пищи. По ее словам, подойдут также сладкие напитки, лимон или несколько капель растительного масла. Эксперт пояснила, что продукты, содержащие пробиотики, восстанавливают баланс в кишечнике. Кроме того, кисломолочные продукты помогают создать защитную пленку на слизистой оболочке рта, уменьшая неудобство, добавила эксперт.