«Это абсурд»: вирусолог осудил популярный способ выявления коронавируса

https://static.news.ru/photo/da65c730-2961-11eb-8d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Прибор пульсоксиметр, который определяет уровень кислорода в крови (сатурации), не предназначен для выявления коронавируса, сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Он пояснил, что этот прибор измеряет частоту сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом.

Про коронавирус он не знает ничего, а люди хотят выявить у себя заболевание прибором, не предназначенным для этого, — подчеркнул вирусолог.

По его словам, уровень кислорода в крови является показателем, зависящим от того, чем человек занимался в предыдущие полчаса. Так, если провести измерения после бега, то показатели будут зашкаливать. При этом если человек в лежачем положении задержит дыхание, прибор покажет значения ниже нормы.

А искать с помощью пульсоксиметра коронавирус — это абсурд, — возмутился Нетесов в комментарии для URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что продажи медицинских устройств в онлайн-магазинах в России в октябре выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлогодними показателями, особый бум зафиксирован в покупках пульсоксиметров, позволяющих определить уровень насыщения крови кислородом.