Ещё восемь москвичей умерли от коронавируса

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Практикующий психолог Роман Таланов рекомендовал россиянам заняться творчеством и не злиться на близких, чтобы преодолеть время самоизоляции без вреда для ментального здоровья.

По мнению Таланова, к середине апреля большинство оказавшихся в изоляции уже почувствуют эмоциональное выгорание, испытают тяжелейший стресс от пребывания в закрытом пространстве. Психолог посоветовал «не уходить в себя» и не...