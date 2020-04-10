Ещё восемь москвичей умерли от коронавируса

Восемь заражённых коронавирусом пациентов 10 апреля умерли в Москве. Число погибших в столице достигло 58 – это половина от всех жертв инфекции в России.
В оперативном штаба по противодействию распространению COVID-19 подчеркнули, что «все пациенты имели сопутствующие заболевания»: гипертонию, хроническую обструктивную болезнь лёгких, атеросклероз, пиелонефирит и диабет.
Умершие - пациенты от 39 до 84 лет.
Как писал NEWS.ru, московский мэр Сергей Собянин признал, что в Москве ускорилось распространение коронавирусной инфекции, и анонсировал ужесточение режима изоляции граждан. С понедельника власти введут в городе пропускную систему.
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